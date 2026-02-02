アメリカ、カナダの国境地帯にある人気観光地「ナイアガラの滝」が、氷に包まれ幻想的な光景を見せています。広い範囲に及ぶ大寒波により、世界各地の景色が様変わりしています。ポーランド北部で見られたのは、人々が“海の上”を歩いている光景です。犬も凍った海の上を滑りながら散歩を満喫していました。ポーランドの北に位置する港町・グダニスクでは、長期にわたる寒波の影響で海や川などが凍結してしまいました。旧市街地に