日本バスケットボール協会は２日、日本男子代表のトム・ホーバスヘッドコーチとの契約終了を発表した。協会は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、ＪＢＡとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明。２１年東京五輪で女子代表を史上初の銀メダルに導き、２３年には男子４８年ぶり自力五輪切符を獲得。熱血キャラで人気もあった名物指揮官の電