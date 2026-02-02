元「モーニング娘。」初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。福岡に移住して12年が経過したことを明かした。中澤は2012年4月に一般男性と結婚。同年11月、長女を出産し、14年に福岡に移住。15年5月に長男を出産。現在は福岡を拠点にタレント活動をしている。この日、「2月1日福岡に移り住んで12年になりました」と報告。「干支が一周！あっという間でびっくり」とつづった。「そん