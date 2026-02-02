絶滅のおそれがあるゾウの牙を「マンモスの牙」などと偽り、オークションサイトで販売した疑いなどで男3人が逮捕されました。古物商を営む竹前直人容疑者（47）ら3人は2025年、絶滅のおそれがあるため、販売する際には国への登録が必要なアフリカゾウの牙を無登録で販売した疑いなどが持たれています。竹前容疑者は、オークションサイトでゾウの牙を「マンモスの牙」「象牙風」などと表記を偽って販売していて、約108万円を売り上