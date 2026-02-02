マイナビは2026年1月30日、「2025年12月度 中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。企業調査は2026年1月5日〜8日、従業員数3人以上の企業に所属し、中途採用業務を担当している人の中で、前月採用活動を行った、または今後3か月で採用活動を行う予定の807人を対象にインターネット調査形式で行われた。また、個人調査は従業員数3人以上の企業に所属している全国の20〜50代の正社員の中で前月転職活動を行った、または今