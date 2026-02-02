2026年2月2日放送のバラエティー番組「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に、ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演する俳優の渡部篤郎さん、結城モエさん、野間口徹さんらが出演した。「子どもが一所懸命走っているのをみて泣いちゃう」名バイプレーヤーの域に近づいてきた野間口徹さんは占いをする前に「（占いに）全く興味がない。あくまでも統計学の一つとしてとらえている」と引き気味。占