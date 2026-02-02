1年間の任期で自治体に雇用される「会計年度任用職員」には団結権や団体交渉などの憲で保障されている「労働基本権」が強く制限されているのは違憲であるとして、労組が東京都と総務大臣を訴えた訴訟で、1月29日、東京地裁が原告の訴えを棄却する判決を出した。 本訴訟の主な当事者は、都立高校で生徒らに英語を教えてきたアメリカ人らだ。 訴訟の概要 会計年度任用職員は、通常、会計年度（4月1日から翌年3月31日）に合わせて1