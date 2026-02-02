米フィラデルフィア出身の世界的DJ／プロデューサー、Diplo（ディプロ）。Major Lazer、Jack Ü、LSDなど数々のプロジェクトでポップとアンダーグラウンドを横断してきた彼が、最新アルバム『d00mscrvll』で挑んだのは、メンフィス・ラップをルーツに持つネット発祥のジャンル”Phonk”だった。ダークで実験的なサウンドは、現代のオンライン文化と強く共鳴する。今回、Diplo本人にメールインタビュー形式で、作品の背景、キャ