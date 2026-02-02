池田動物園 岡山市北区の池田動物園で2月22日の午後2時から、オスのコツメカワウソ「チョコ丸」の誕生日会が開かれます。チョコ丸は2月24日で16歳になります。コツメカワウソの一般的な平均寿命は10歳から15歳とのことで、チョコ丸はかなりのご長寿です。 池田動物園によりますと、マイペースでのんびりとした性格で、好物はドジョウだということです。誕生日会では、飼育員がケーキに見立てたごはんを手作りし