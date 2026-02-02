自民党の高市早苗首相（64）が、1日放送の『日曜討論』（NHK）に急遽出演を取りやめた騒動が尾を引いている。高市首相によれば“腕の治療”が理由といい、同日朝、自身のXで、《実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました。》と事情を説明していた。番組には田村憲久政調会長代行（61）が代理で生出