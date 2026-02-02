資料マスク 香川県教育委員会によりますとインフルエンザの影響で、2月2日から小学校3校が、2月3日から7校(支援学校1・小学校3・中学校3・高校1)が、新たに学級・学年閉鎖の措置を取ります。 地域別では、高松市3校、綾川町2校、坂出市・丸亀市・土庄町・多度津町で各1校です。