１月スペイン製造業ＰＭＩは４９．２（前回１２月４９．６、予想４９．９） スペイン製造業ＰＭＩは再び小幅に減速した。新規受注は9カ月ぶりの急減を記録している。輸出量の落ち込み加速が一部要因。ただ、スペインの製造業者は今後1年間について著しく楽観的な見方を維持している。