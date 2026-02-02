１月イタリア製造業ＰＭＩは４８．１（前回１２月４７．９、予想４８．５） 依然として縮小傾向が継続。その中で、生産高と新規受注総額の減少幅が縮小した。雇用は4カ月ぶりに増加し、見通しは明るくなった。コスト負担が3年超で最速のペースで上昇し、物価上昇圧力が再燃した。好悪材料が交錯した。