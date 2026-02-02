■これまでのあらすじ夫のことは大切だが、夫のズレた優しさに妻はどうにも苛立ちが収まらなかった。言ったところで何も変わらないという諦めから言葉を飲み込み、ギスギスした夫婦関係に。反省して家族旅行を提案してみるも「ワガママ」だと一蹴されてしまう。夫が離婚を考えるのも無理はなかった。夫は「最近、なんか息苦しくて…」と言います。私が不機嫌になっている理由をこれっぽっちもわかっていませんでした。そこで…、義