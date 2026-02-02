◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、前走の京都金杯で４着。トップハンデ５８・５キロを背負いながら、上がり３ハロン最速３３秒２の脚を使い着順以上の力を示した。鹿戸調教師も「ダッシュがつかなくて後ろからになったしハンデも重かったけど、折り合いがついて最後まで伸びていたね。一番いい脚を使った」と納得の表情を