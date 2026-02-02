アメリカ・ミネソタ州で、ICE＝移民税関捜査局によって拘束されていた5歳の男の子と父親が釈放されました。ミネソタ州で移民当局によって拘束されていた5歳の男の子と父親が、先月31日、釈放されました。男の子は先月20日、幼稚園から帰宅したところをICEに拘束され、テキサス州の施設に収容されていました。釈放を決定した連邦地方裁判所は、「政府はたとえ子どもにトラウマを与えてでも軽率で無能な追及を行い、強制送還のノルマ
