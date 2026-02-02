先週3万円を超えるなど最高値を更新した金が、2日は一転、大幅下落です。午後公表された金1グラムあたりの小売価格は2万6057円で、先週末に比べ3500円以上値下がりしました。急落を受け、金の先物取引を行う大阪取引所では、一時的に売買を停止する「サーキットブレーカー」を発動しました。先週末、トランプ大統領がFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に、金融緩和に対して消極的とみられていたウォーシュ氏を指名すると発表した