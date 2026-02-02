小説『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』が2026年にテレビアニメ化されることが決定した。あわせてお祝いイラストが公開された。【画像】どんな作品？『惚れ魔女』イラスト本作は、湖に住む魔女ロゼが、密かに想いを寄せていた騎士ハリージュから「惚れ薬を作ってほしい」と告げられ、失恋する。ロゼは惚れ薬が完成するまでの間だけでも一緒にいられたらと、切ない想いを胸に日々を過ごしていく…“失恋”から