巨人は2日、春季キャンプの開催に合わせ、開催地である宮崎市、都城市、那覇市の3自治体に対し、各1000万円、計3000万円を寄付すると発表した。スポーツ振興や野球振興等に役立ててもらうため。宮崎、都城の両市では未就学児から小学6年生まで155人が在籍する「オファサポートBASEBALLACADEMY宮崎Supportedby読売ジャイアンツ」のスクール生も含め、子どもたちが野球をする施設の整備なども課題となっていることも