俳優の筒井巧(61)が2日、自身のブログを更新。2020年にパーキンソン病と診断されたことを公表した。筒井はブログを通じて「私、筒井巧はパーキンソン病と診断されました。それは、もう6年前の2020年の事です」と公表。「左手に振るえがあった為、病院で検査した結果パーキンソン病である事がわかりました」とし、現状について「今現在それほど症状が進んでいるわけではなく、日常は普通に生活しており身体は元気です。ただ、演