パートやアルバイトなどの賃上げなどを求める「非正規春闘」が始まりました。35の労働組合、およそ4万人が参加する「非正規春闘実行委員会」は2日、パートや派遣社員などの賃上げなどを求める要請書を経団連に提出しました。今年の春闘では、企業側に対し、10％以上の賃上げなどを求めるほか、人件費を減らすため、シフトを減らしたり早上がりを要請したりする「シフトカット」に反対するとしています。出版流通業界労働者「昼食