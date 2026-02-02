【第42話】 2月2日 公開 □第42話を読む 講談社は2月2日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第42話「下に見てた男に…。」をヤンマガWebにて公開した。 第42話では、女医のニル・マーチンがカズヤに名前を呼び捨てにされ、拘束されたことに対し抵抗するも、彼の指先には敵わない。その後、屈服した彼女に伝説のピアノについてついて問いただすと、彼女は男性牧場の主であ