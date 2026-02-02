女子バスケットボールWリーグ2部・フューチャーリーグのアランマーレ秋田です。1日にアウェー兵庫で行われた今シーズンの最終戦で逆転勝利をおさめ、1部・プレミアリーグへの昇格をかけた入れ替え戦出場に望みをつなげました。1部・プレミアリーグ昇格に向け、勝利が絶対条件、2位のアランマーレ秋田。1日、今シーズンの最終戦で5位のSMBC東京ソルӦ