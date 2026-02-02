【第84話】 2月2日 公開 第84話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月2日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵☆すみれちゃん」第84話「求められていた女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第84話では、テレビ番組のオーディション会場での一幕。プロデューサーとアシスタントプロデューサーが「歌のお姉さん」の選考で頭を抱える中、別のオーディション