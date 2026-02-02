自宅アパートの物置小屋に乳児の死体を遺棄したとして逮捕されていた秋田市に住む42歳の女について、秋田地方検察庁はきょう死体遺棄の罪で起訴しました。女は自宅アパートで出産していたということです。死体遺棄の罪で起訴されたのは、秋田市川尻御休町の無職、佐藤寿子被告42歳です。起訴状などによりますと、佐藤被告は2020年5月8日ごろ、自宅のアパートで出産した乳児が死亡しているのを認識したにもかかわ