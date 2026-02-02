山下リオが主演を務める映画『遺愛』が6月に全国公開されることが決定。あわせて海外版ビジュアルと特報映像が公開された。 参考：髙石あかり、今田美桜、森七菜らがエンタメシーンに刻んだ名演2025年に活躍した女優たち 本作は、『カウンセラー』で2021年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて短編映画として初のSKIPシティアワードを受賞した監督の酒井善三と、『UFO山』（テレ東系）などをはじめ