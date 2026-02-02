カリフォルニア州で現地時間の今月（2月）1日まで開催されていた男子ゴルフのアメリカツアーファーマーズ・インシュランス・オープンで津山市出身の久常涼選手がPGAツアーでは自己最高となる2位の成績をおさめました。久常選手は、欧州ツアーでも2023年に初優勝を飾っていて、今後のさらなる活躍が期待されます。