JUBEEが、2026年第2弾シングル「LESS IS MORE feat. lilbesh ramko」を2月25日に配信リリースする。 （関連：The BONEZ、JUBEE、NOISEMAKER……“コラボの名手”としてのKj今もなお挑戦を続けるチャレンジャーとしての姿） “RAP ROCKERS”をテーマに掲げた連続リリースの2作目は、lilbesh ramkoとの共作に。2人は昨年10月、JUBEEがプロデュースするライブイベント『CROSSOVER #3』での共演