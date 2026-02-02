1月30日～2月1日の北米映画市場は“異色”のランキングとなった。前週1位の『MERCY／マーシー AI裁判』から首位を奪ったのは、サム・ライミ監督最新作『HELP/復讐島』。週末3日間で2000万ドルを記録し、予想以上のスタートとなった。 参考：アメリカを記録的寒波が襲う、劇場400館が休業週末No.1は『MERCY／マーシー AI裁判』 本作は、レイチェル・マクアダムス演じるリンダが、パワ