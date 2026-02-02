日銀が２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円８８～９０銭と前営業日比１円０９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円６０～６４銭と同横ばいだった。対ドルでは１ユーロ＝１．１８５４～５６ドルと同０．００８３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS