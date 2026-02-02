千葉DF鈴木大輔と浦和GK西川周作がシーズンへの思いを語ったJリーグは2月2日、東京都内で百年構想リーグ開幕イベントを行った。第2部では各クラブの選手が取材対応を行い、2月7日にフクダ電子アリーナで行わる開幕戦で対戦するジェフユナイテッド千葉のDF鈴木大輔と浦和レッズのGK西川周作は、元チームメートらしく笑顔を見せながら互いにライバル心を見せつつシーズンへの思いを語った。西川と鈴木は19年と20年に浦和で共に戦