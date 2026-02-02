【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年8月に第三子の出産を報告したシンガーソングライターの加藤ミリヤが、3月18日に3年ぶりとなるニューアルバム『Velvet Grace』をリリースすることが明らかとなった。 ■鋭くも切ないラブソングから、母として、そしてひとりの女性として紡がれる強くしなやかなメッセージまで ニューアルバム『Velvet Grace』には、すでに配信リリース