1月第4週（1月26日～1月30日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇1月26日 ハイベータ日本株フォーカス・ファンド 運用会社：大和アセットマネジメント 〇1月30日 アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）（インターナショナル・プレミア） 運用会社：アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン