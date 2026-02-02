高市総理の“台湾有事”をめぐる発言をきっかけに悪化した日中関係。中国は自国民に日本渡航を控えるよう呼びかけ、来月中旬から始まる「春節」期間も渡航自粛の継続を求めています。その影響は製造業にまで及んでいます。今年に入って中国商務省は日本に対し「軍事転用の可能性がある品目」の輸出を禁止。規制対象となる具体的な品目は示されていませんが、レアアースが供給されなくなったという部品メーカーも出ています。