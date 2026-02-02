高校世代の県内のトップチームが、熱い戦いを繰り広げたサッカーの交流戦です。 1日にピーススタジアムで行われた「長崎スタジアムシティU-18ファイナルカップ」。 リージョナルクリエーション長崎が、若手選手の育成やピーススタジアムを “長崎のサッカーの聖地” として発展させることなどを目的に、去年初めて開催し、今年2回目です。 今回は「V・ファーレン長