現地時間2月1日、ベネズエラ国有石油会社によると、同国の液化石油ガス（LPG）を載せた輸送船がベネズエラを出航しました。同日、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領もソーシャルメディアに、LPGを載せた初の輸送船が出航し、同国初のLPG輸出を実現したと投稿しました。（提供/CRI）