任天堂は、ゲーム「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場するキャラクターをかたどったフィギュア「おしゃべりフラワー」を2026年3月12日に発売する。それに先だち、直販サイト「マイニンテンドーストア」で予約受付を行っている。「おしゃべりボタン」を押すとおしゃべりゲーム内で「マリオ」たちを応援したり、ヒントをくれたりと冒険を盛り上げてくれる「おしゃべりフラワー」が、高さ13.5センチ、鉢の直径10.2センチの手