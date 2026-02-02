太平洋側を中心に雨の少ない状態が続いていますが、西日本などでは1月に降った雨の量が、統計開始以降で最も少なかったことがわかりました。気象庁はきょう、1月の天候に関する速報値を発表しました。特に目立つのが降水量の少なさです。1月の1か月間に降った雨量は、平年と比較して東日本で37％、西日本で24％などとかなり少なく、特に西日本では、太平洋側も日本海側も1946年に統計を開始して以降、降水量が最も少なかったという