オリックス・山下舜平大投手（23）が、プロ7年目で自身最速となるキャンプ2日目でのブルペン入り。47球を投じ、最速は154キロを計測した。「思っていたよりもブルペンが暖かかったので、自然と投げられたって感じですね」昨季途中に腰のコンディション不良が癒え、状態の良さを維持。オフ期間は股関節や腰部に負担のかからない投げ方を模索し続け、リリースポイントも従来よりやや低くなったという。5、6割の力感で、脱力を