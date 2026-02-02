24時間テレビへの協力に対し、日本テレビの柴田岳副社長からイオンリテールの西垣幸則取締役常務執行役員に感謝状が贈られました。去年の24時間テレビの寄付金総額19億5915万円あまりのうち、イオングループには2億7186万円あまりが寄せられました。お預かりした寄付金は全額、福祉や環境、災害復興などに役立てられます。