フリーアナウンサー深堀遥菜（29）が2日までにインスタグラムを更新。出産を発表した。深堀アナは「2026年が始まって早くも1か月ですね.新年の雰囲気がまだ残っていた頃男の子を出産しました今は退院し穏やかな日々を過ごしています」と出産を報告。子どもの足と、自身の手の写真を添えた。続けて「産前にはたくさんの温かい言葉をいただき本当にありがとうございました」と感謝を伝え「また皆さんと元気な姿でお会いできるよ