2日（月）、セリエA女子の第22節が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはヴァッレフォリアとアウェーのパラ・メガボックスで対戦した。 直近でコッパ・イタリア女子準決勝でコネリアーノの敗れたものの、女子欧州チャンピオンズリーグ（WCL）で決勝トーナメント進出を決めたノヴァーラ。リーグ戦では5位につけている中、6位ヴァッレフォリアのホームへと乗り込んだ。