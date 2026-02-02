地元当局によれば、ピーク時にはサンタ・マッダレーナ教会には最大600人が訪れる/Travel Wild/iStockphoto/Getty Images（CNN）イタリア北部、ドロミテ山脈の険しい峰を背に立つ小さな村のサンタ・マッダレーナ教会は、10年以上前から画像がインターネット上で出回ってきた。だが、地元住民によると、昨年の夏から観光客が「洪水」のように絶え間なく押し寄せるようになった。こうした状況を受け、当局は観光客の流入を抑えるため