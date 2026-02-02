パートや契約社員などといった非正規雇用で働く人の賃上げを求める「非正規春闘」が、きょう本格的にスタートしました。「大幅賃上げを勝ち取るぞー！」きょう、非正規春闘が本格的にスタートし、経団連の前には非正規雇用で働く人などが集まって賃上げを求めました。非正規春闘の実行委員会は、10％以上の賃上げや、人件費削減のための急な勤務シフトのカットをやめることなどを求め、およそ160社の企業などと交渉する予定です。