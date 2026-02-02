3月のWBCを戦う侍ジャパンに選出されたオリックス・宮城が、臨時アドバイザーとして宮崎キャンプに参加するダルビッシュ有（パドレス）について、まさかの宣言をした。「（前回も）学ぶことはすごく多かったですし、一緒にもスワンボートに乗ったので。サンディエゴまで送り返したいと思います（笑い）」前回大会も同僚だった2人は宮崎キャンプ期間の休日に、池などで足でこぐ「スワンボート」をともに楽しんだ。ダルビッシ