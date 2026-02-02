望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬が、2日から市販薬として購入できるようになります。緊急避妊薬は、性行為から72時間以内に飲むと妊娠を防ぐ効果があります。これまで処方には医師の診察が必要でしたが、海外で市販化が進む中、日本でも薬にアクセスしやすくするよう求める声があり、第一三共ヘルスケアの緊急避妊薬「ノルレボ」が、2日から国内初の市販薬として発売されます。価格は1錠で税込み7480円で、購入に年齢制限はありませ