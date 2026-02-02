2月の衆院選を前に、立憲民主党と公明党が合流し、新党「中道改革連合」を結成した。野田佳彦共同代表は「右にも左にも傾かない」と語ったが、そもそも「右」「左」とは何か？ 國學院大學の山本健太郎教授と共に考えた。【映像】迫力がある「街宣車」（実際の様子）広辞苑には右翼…保守派。また、国粋主義・ファシズムなどの立場左翼…急進派・社会主義・共産主義などの立場と記されている。加えて、「保守」「革新」