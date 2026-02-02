photo: haco 2025年11月14日の記事を編集して再掲載しています。急に寒さが押し寄せてきましたね。冬のアウターを慌てて出して着始めたところです。わが家には自転車通学の息子がいるのですが、走っていると寒いと言うので暖かいアウターを購入してみました。ユニクロのパフテックシリーズ photo: haco ユニク