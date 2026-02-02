サッカー日本代表の森保一監督（５７）が、４８４日ぶりに公式戦復帰を果たしたオランダ１部アヤックスのＤＦ冨安健洋（２７）について言及した。森保監督は２日、約２週間の欧州視察を終えて羽田空港に帰国した。１月２８日には、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のアヤックス（オランダ）―オリンピアコス（ギリシャ）戦を視察。その際に冨安と直接会話し「非常に良い状態でコンディションは上がってきている。練習にも合流