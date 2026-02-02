愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害したとして男が逮捕された事件で、新たな証言です。 【写真を見る】｢全身ボコボコにされて…もう殺されると｣ 殺人放火事件で逮捕された男の元交際相手が語る恐怖 警察に保護された直後“家が燃やされた” 「私は殺されかけた」。男の元交際相手が取材に応じ、恐怖の体験を語りました。 左ハンドルのオープンカーを運転する男。逮捕された北島卓容疑者45歳です。1月17日の未明、